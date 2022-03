Marcelo Cirino - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/03/2022 17:45

Rio - Negociação tratada como acertada há alguns dias, a chegada do atacante Marcelo Cirino foi oficializada pelo Athletico-PR nesta sexta-feira (11).



Em palavras ditas para o site oficial do Furacão, Cirino não escondeu sua felicidade em retornar ao clube que o formou. Retorno esse que ocorre depois de uma passagem curta pelo Bahia (cinco partidas com dois gols marcados) onde acertou sua rescisão uma semana após o trágico ataque ao ônibus do clube:

"Estou muito feliz por este retorno ao Athletico. Aqui é um lugar em que realmente me sinto em casa. Sei da minha capacidade e que posso ajudar o time neste meu retorno. Não há nada melhor do que conquistar vitórias e títulos com a camisa do Athletico. E junto dos meus companheiros, sei onde podemos chegar. Tudo isso me motivou a estar aqui de volta agora", disse Cirino.



Detentor de três títulos com a camisa do rubro-negro (Sul-Americana de 2018 além da Levain Cup e da Copa do Brasil, em 2019) em meio aos 210 confrontos e 49 gols, Cirino teve seu anúncio feito com o clube relembrando a jogada do tento que sacramentou o segundo título de nível nacional na história do Athletico.