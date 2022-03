Lewandowski entra na mira do Barcelona - CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 11/03/2022 17:10

Rio - O plano B do Barcelona para comandar o ataque tem nome e sobrenome. O centroavante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, se tornou uma das prioridades do clube espanhol. Caso a negociação com Erling Haaland, o plano A, não seja concretizada, o atacante polonês pode ser procurado. A informação é do jornal "Sport".

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o Barcelona está mirando outras alternativas, apesar de estar focado na contratação do atacante norueguês do Borussia Dortmund. Por outro lado, a diretoria espanhola vê com bons olhos o possível acerto com Lewandowski.

O centroavante polonês tem contrato com o Bayern até o meio de 2023, e não iniciou ainda nenhuma negociação para ampliar o vínculo com o clube alemão. Lewandowski vive boa fase na Alemanha, onde disputou 35 partidas e marcou 42 gols nesta temporada.