Vargas comemora título da Supercopa do Brasil - Reprodução / Instagram

Vargas comemora título da Supercopa do BrasilReprodução / Instagram

Publicado 11/03/2022 16:00

Rio - O atacante do Atlético-MG, Eduardo Vargas, é peça importante no clube mineiro, mas poderá defender outra equipe no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o chileno está na mira de dois clubes da Série A.

O jornalista não confirmou o nome das equipes que teriam interesse no jogador, mas afirmou que são duas das principais equipes do país no momento. Além do Galo, o Flamengo e o Palmeiras vem sendo os principais clubes brasileiros nos últimos anos.

Vargas tem contrato até o fim do ano e também interessa ao Atlético-MG a sua renovação. O nome do chileno chegou a ser ventilado no Flamengo no ano passado, porém, não houve avanço para uma negociação.