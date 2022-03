Maracanã será palco de pelo menos dois jogos das semifinais - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Maracanã será palco de pelo menos dois jogos das semifinaisFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/03/2022 15:19

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), atualizou a tabela do Campeonato Carioca com dias e horários das semifinais. Os quatro jogos acontecerão entre os dias 16 e 27 de março, com Fluminense e Flamengo já sabendo quando jogarão.

O Rubro-Negro jogará na próxima quarta-feira, dia 16, contra o terceiro colocado, que pode ser Botafogo ou Vasco, às 20h. Já o Tricolor, campeão da Taça Guanabara, entra em campo no outro sábado, 19, também no mesmo horário, contra o quarto lugar. Os locais ainda não foram definidos por ser mando de botafoguenses e vascaínos.



Já os duelos de volta acontecem em 20 de março (domingo) às 16h com o Flamengo. E o Fluminense jogará dia 27, no mesmo horário. Ambos serão no Maracanã.