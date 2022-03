Técnico da Seleção Brasileira - Tite - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/03/2022 14:26

Rio - O comentarista Vampeta, da "Jovem Pan", criticou o técnico Tite por não ter convocado os jogadores do Flamengo para atuar pela seleção brasileira na sequência das Eliminatórias. Além disso, o pentacampeão afirmou que o treinador do Brasil "não gosta" dos atletas rubro-negros.

"Tite nunca quis o Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique… Ele convoca forçado porque o Flamengo estava jogando muito, ele não gosta dos caras. Fui falar para o Gabigol e ele falou: ‘O menos querido’. É certeza de gente que trabalha na seleção e jogou! O Tite é forçado a levar os caras do Flamengo", afirmou Vampeta no 'Bate Pronto'.

"Os caras do Flamengo ficam p… comigo, se for convocado agradece a mim. Não tenho nada a perder. O Bruno Henrique não foi bem em campo reduzido, gente de lá da comissão técnica falou para um amigo nosso e ele me contou. Campo reduzido é para o Coutinho e o Everton Ribeiro, Bruno Henrique quer espaço!", concluiu.