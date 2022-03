Coordenador da Seleção, Juninho Paulista anunciou os nomes dos observadores contratados - Lucas Figueiredo/CBF

Coordenador da Seleção, Juninho Paulista anunciou os nomes dos observadores contratados Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/03/2022 13:36

De olho em possíveis adversários da Seleção na Copa do Mundo do Catar, a CBF contratou quatro profissionais para observar jogos das Eliminatórias da Europa e amistosos. Entre eles está Gabriel de Oliveira, analista de desempenho do Fluminense, e o ex-treinador Ricardo Gomes. Os outros são Márcio Freitas, o Marcinho, hoje auxiliar no Bragantino, e Lucas Oliveira, do Palmeiras.

"Convocamos duas duplas de observadores, sendo um deles técnico ou auxiliar e o outro, analista. Eles viajarão à Europa e assistirão a seis jogos", explicou o coordenador da Seleção, Juninho Paulista.



Os quatro profissionais analisarão seis duelos envolvendo 10 seleções. Profissional do Fluminense, Gabriel de Oliveira trabalhará com Marcinho nos jogos: País de Gales x Áustria (dia 24), Inglaterra x Suíça (26) e Holanda x Alemanha (29). Já Ricardo Gomes e Lucas Oliveira ficarão com: Portugal x Turquia(24), Holanda x Dinamarca (26) e Portugal/Turquia x Itália/Macedônia do Norte (29).



Entretanto, segundo Juninho, caso este último duelo seja na Turquia, os profissionais da CBF não acompanharão o jogo por "questões de segurança".