CasemiroOSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 11/03/2022 12:55

Rio - O comentarista Osvaldo Pascoal, da ESPN, cometeu uma gafe ao analisar a vitória de 3 a 1 do Real Madrid sobre o PSG, na última quinta-feira, pela Liga dos Campeões. Durante o "ESPN FC", o jornalista elogiou a atuação de Casemiro na partida, mas o volante não entrou em campo. Ele estava suspenso.

"O Messi não jogou como Messi, porque o espaço entre as linhas da zaga e do meio-campo tinha um jogador que sabe trabalhar ali: Casemiro. E o Casemiro tomou conta do meio-campo. Messi não se criou", disse Pascoal.