Abel Braga pode conquistar terceira Taça Guanabara pelo Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Abel Braga pode conquistar terceira Taça Guanabara pelo FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/03/2022 13:40 | Atualizado 11/03/2022 13:43

Rio - Vitorioso em ação movida contra o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, Abel Braga irá destinar valor da indenização para às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, que aconteceu em fevereiro de 2019, com dez mortos. As informações são do portal "globoesporte.com".

A 4ª Vara Cível, do Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo condenou o dirigente rubro-negro em ação movida pelo técnico por danos morais. Ele terá que pagar R$ 50 mil ao técnico do Fluminense por ter chamado Abel de "bêbado" e "drogado" ao comentar a passagem do comandante pelo Flamengo na temporada de 2019. As declarações foram feitas numa entrevista ao blog Ser Flamengo, em junho de 2020.

"Em que pese o réu alegue que não tinha a intenção de ofender o autor e até já se retratou publicamente a respeito, está evidente que, adequadamente contextualizada, a declaração feita, mesmo que de modo informal, excedeu a mera crítica às escolhas técnicas do autor e usurpou a liberdade de expressão, porque, ao se questionar a sobriedade ou o uso de drogas pelo autor durante o exercício de sua profissão, durante uma entrevista, causou-lhe ofensas à honra e à sua reputação como treinador, mormente por ser figura pública e renomada no meio futebolístico. Não bastasse isso, as declarações foram feitas em canal acessível ao público, propagando-se rapidamente e causando significativa repercussão negativa, a evidenciar o cunho ofensivo das falas do réu", diz a sentença da juíza Marina Balester Mello de Godoy.

"Houve um momento em que a gente achava, e que a gente discutia internamente entre a gente, que ele devia tá de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava: “cara, tem alguma coisa que a gente não tá entendendo. Ou ele bebeu, ou ele tá drogado. Não é possível que ele teja falando o que ele tá falando", afirmou o dirigente na entrevista.