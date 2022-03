Palmeiras teria oferecido herói da Libertadores e ex-goleiro do Flamengo em negociação por Pedro | Esporte | O Dia

Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/03/2022

Rio - O Flamengo recusou uma oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) do Palmeiras por Pedro. Porém, a proposta ainda contava com dois jogadores do clube paulista. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, os nomes colocados à disposição foram os de Marcelo Lomba, ex-goleiro do Flamengo, e Breno Lopes, herói do título da Libertadores de 2020.

Os nomes e o valor oferecido pelo Verdão não agradaram o Flamengo. De acordo com o portal "UOL", o Rubro-Negro chegou a fazer uma contraproposta pedindo 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões), mais os meias Gabriel Menino e Patrick de Paula. A pedida teria assustado o clube paulista.

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz se posicionou afirmando que Pedro não irá deixar o Rubro-Negro e que a consulta do clube paulista pelo atacante não chegou a ser uma proposta oficial.