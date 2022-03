Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 11/03/2022 15:01

Rio - O técnico Ralf Rangnick, do Manchester United, projetou o confronto contra o Tottenham, neste sábado, às 14h30, no Old Trafford, pela Premier League. Durante a coletiva, o treinador alemão "ignorou" a infelicidade de Cristiano Ronaldo e revelou o que há de mais importante para trabalhar no clube inglês.

"Não lhe perguntei se está feliz em Manchester ou neste clube. Para mim o importante é que ele esteja em condições para jogar. Logo veremos que onze vamos apresentar amanhã. Ele treinou ontem, trabalhou a sessão toda, espero que treine hoje também e que esteja disponível para amanhã", afirmou Ralf Rangnick.

Na última quinta-feira, Ronaldo publicou sobre a recuperação de um problema no quadril. Por outro lado, o craque português sofreu críticas e passou por rumores de que está de saída do Manchester United no final da temporada. Por enquanto, ainda é incerto a sua presença no duelo deste sábado contra o Tottenham