Wanderson foi um dos destaques do Krasnodar nas últimas temporadasEpsilon/Getty Images

Publicado 11/03/2022 14:52

Rio - O atacante Wanderson, que estava atuando pelo FC Krasnodar, da Rússia, e que nas últimas semanas havia sido especulado no Flamengo e no Botafogo, definiu seu futuro. No começo da tarde desta sexta-feira (11), o Internacional anunciou a contratação, por empréstimo, do jogador. O contrato do atleta com o clube do sul do Brasil será até o final deste ano, com valor fixado caso o Colorado queira exercer a função de compra do atacante.