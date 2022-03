Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 11/03/2022 15:08

Rio - No começo da tarde desta sexta-feira (11), o Atlético-MG divulgou a lista de relacionados para o confrontro contra o Democrata, no próximo sábado (12), às 16h30 (horário de Brasília), em Governador Valadares, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Na publicação divulgada pelo Galo nas redes sociais, muitos torcedores notaram a ausência do atacante Hulk. Pouco tempo depois, o clube anunciou que o atacante testou positivo para a Covid-19. Confira:

O atacante Hulk testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento domiciliar. — Atlético (@Atletico) March 11, 2022 Esta é a primeira vez que o atacante testa positivo para a Covid-19. Pelo novo protocolo médico, Hulk precisará cumprir sete dias de quarentena. Caso esteja sem sintomas após este período, um novo teste é realizado e, caso teste negativo, o jogador estará apto para retornar ao elenco do treinador El Turco Mohamed. Esta é a primeira vez que o atacante testa positivo para a Covid-19. Pelo novo protocolo médico, Hulk precisará cumprir sete dias de quarentena. Caso esteja sem sintomas após este período, um novo teste é realizado e, caso teste negativo, o jogador estará apto para retornar ao elenco do treinador El Turco Mohamed.

Com isto, o próvavel time do Atlético-MG para enfrentar o Democrata é: Rafael; Tchê Tchê, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair (Otávio) e Nacho; Ademir, Eduardo Vargas e Keno.