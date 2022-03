Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/03/2022 17:00

Rio - O técnico Tite convocou a seleção brasileira para mais dois compromissos pelas Eliminatórias. A lista que contou com o retorno de Richarlison e Arthur, não agradou o comentarista da Globo, Walter Casagrande. O ex-jogador do Corinthians criticou a ausência de alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, dentre eles, Gabigol.

"Daniel Alves e Arthur não merecem uma convocação. Deixar fora Danilo (o do Palmeiras), Raphael Veiga, Gabriel Barbosa e Hulk é uma grande injustiça. E outra: espero que o Tite não tenha chamado o Martinelli só para ele não poder mais ser convocado pela seleção italiana e atrapalhar a vida profissional dele", afirmou.

Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Nino estavam na pré-lista do técnico para os confrontos das Eliminatórias. Porém, Tite acabou não chamando nenhum jogador que atua no futebol carioca para as partidas da Seleção.