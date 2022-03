Daniel Ricciardo testou positivo para a Covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 17:33

Rio - A McLaren confirmou, no começo da tarde desta sexta-feira (11), que o piloto Daniel Ricciardo, testou positivo para a Covid-19. O australiano, inclusive, havia se sentido mal desde quarta-feira, e não foi a pista nos dois primeiros dias de pré-temporada da Fórmula 1, no GP do Bahrein.

Em nota, a equipe também confirmou que Ricciardo está isolado de acordo com as restrições locais e será liberado a tempo de disputar a primeira etapa da categoria, no Bahrein, no próximo dia 20. Confira:

"Depois de se sentir mal na quarta-feira, Daniel Ricciardo retornou um teste PCR positivo de Covid-19. Ele continuará isolado de acordo com as normas locais. Sob essas regras, Daniel estará liberado a tempo para participar do GP do Bahrein na próxima semana", informou a equipe em um comunicado oficial.

Em suas redes sociais, Daniel se pronunciou sobre o assunto. Veja:

"Melhor nesta semana do que na próxima. Infelizmente vou perder os testes, mas me sinto melhor. Vou me isolar e focar no próximo fim de semana. Agradeço ao Lando e a McLaren pelo trabalho duro, devo algumas cervejas (leite para Lando). Agradeço os desejos de melhora de todos", publicou o piloto.