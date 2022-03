Hospital Sírio Libanês - Divulgação

Hospital Sírio LibanêsDivulgação

Publicado 11/03/2022 18:00

Rio - O ex-jogador e ídolo do Corinthians Marcelinho Carioca teve parte do dinheiro de sua conta bloqueado após ordem judicial. O motivo é o não pagamento de uma dívida de R$ 143.211,43 com o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, local onde a mãe do ex-atleta, Sueli, que morreu em 2009, recebeu tratamento em razão de um câncer.



Marcelinho tem contrato com a Adidas e, também, com a empresa Tropical Radiodifusão, vínculo que não é empregatício, mas de prestação de serviços e cessão do uso de imagem. Portanto, foi determinado judicialmente a penhora de 30% até o pagamento integral e atualizado da dívida do ex-atleta.



O LANCE! teve acesso ao processo, assinado pelo juiz Vítor Gambassi Pereira. Um trecho do documento diz que "a execução tramita há mais de dez anos" e "corre no interesse da parte exequente, inexistente nos autos quaisquer indícios da possibilidade ou mesmo da intenção de pagamento por parte do executado, o qual exibe padrão de vida confortável, sem, porém, ter bens passíveis de penhora".



Tanto a Adidas quanto a Tropical Radiodifusão foram intimadas a depositar em juízo os valores que Marcelinho Carioca deveria receber das empresas. No caso da marca de artigos esportivos, a integralidade da cota de patrocínio-promoção que paga ao ex-meia.



A Adidas deverá, ainda, juntar aos autos as cópias de todos os contratos vigentes ou não e vinculados a Marcelinho Carioca, incluindo contratos firmados com terceiros pelo direito de uso de imagem. O descumprimento da decisão, por Tropical ou Adidas, acarretará multa de R$ 15.000,00.