Juninho Manella não está nos planos do Londrina para a temporada - Reprodução/Instagram

Juninho Manella não está nos planos do Londrina para a temporadaReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 19:34

Rio - O Londrina comunicou, nesta semana, que o atacante e Youtuber Juninho Manella não faz mais parte dos planos da equipe, tendo seu contrato rescindido. O jogador, de 26 anos, não treina com o elenco desde a última terça-feira (8). Em publicação nas redes sociais, o influenciador digital confirmou a informação, e agradeceu pelo período que esteve no clube. Confira:

"Não faço mais parte da equipe do Londrina, queria agradecer por todo apoio, carinho e atenção durante esse tempo que vesti a camisa do Londrina, clube da minha cidade, gigante com uma estrutura impressionante, não tenho palavras para dizer o quanto fui feliz, queria continuar e retribuir mais e mais com o que eu pudesse fazer dentro e fora de campo, infelizmente encerramos por aqui… vida de jogador de futebol é assim e fico muito feliz por conseguir mostrar como realmente acontece as coisas por que por mais que doa em mim serve de inspiração e de aprendizado para milhares que me acompanham e tem o sonho de ser jogador de futebol profissional, obrigado a todos, torcida, presidente diretores, jogadores, funcionários do clube TODOS!!!! Vocês ficaram pra sempre no meu coração, que Deus abençoe MUITO esse time e todos que lá trabalham e vão trabalhar, OBRIGADO Londrina", publicou o atacante.

A saída do atleta tem ligação com a chegada do novo treinador da equipe, Adilson Batista. Além de Juninho, os jogadores Mateusinho, Rafael França e Léo Artur também estavam fora dos planos da equipe, e tiveram seus contratos rescindidos.

A única partida de Juninho Manella pela equipe do Londrina foi no dia 26 de fevereiro deste ano, na derrota do Tubarão para o Rio Branco, por 2 a 1. Na ocasião, o influenciador entrou em campo aos 33 minutos da etapa final, e teve atuação discreta. É importante destacar que o Londrina já estava classificado para as quartas de final da competição, e atuou apenas com jogadores reservas no confronto.

O Londrina foi o segundo clube profissional da carreira de Juninho Manella. Antes de defender o Tubarão, o atacante teve contrato com o São Bento (que na época tinha como treinador seu pai, Edson Vieira). No entanto, o atleta não foi inscrito no Campeonato Paulista, e atuou apenas em jogos amistosos, se despedindo do clube do interior de São Paulo sem partidas profissionais.

Agora, Juninho Manella irá aguardar seu próprio desafio como jogador de futebol. Enquanto isso, o influenciador seguirá postando vídeos para seus dois canais: Júnior Manella, onde tem mais de dois milhões de inscritos, e Vosso Canal, onde possui seis milhões de seguidores.