Publicado 11/03/2022 19:14

Rio - Após cobrar melhorias no Campeonato Mineiro e dizer que irá enviar sugestões à Federação Mineira de Futebol (FMF), Ronaldo Nazário, gestor da SAF do Cruzeiro, quer usar seu prestígio e ideias para avançar ainda mais e buscar alterações no futebol brasileiro.



O Fenômeno já confirmou que irá participar de uma reunião com a CBF para discutir os rumos do futebol nacional. Ronaldo estendeu sua permanência no Brasil após o clássico do Cruzeiro contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro. E afirmou que estará no Mineirão no jogo contra o Pouso Alegre. Confira o que gestor cruzeirense falou logo abaixo:

Ronaldo confirma reunião com a CBF para discutir liga: 'Está passando da hora de melhorar o futebol brasileiro'