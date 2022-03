Neymar fez um gol na vitória sobre o Bordeaux, mas seguiu vaiado pela torcida do PSG - AFP

Publicado 13/03/2022 11:21

Enquanto Mbappé foi ovacionado pelos torcedores durante a vitória do PSG por 3 a 0 sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, Neymar e Messi foram os principais alvos de vaias nas arquibancadas do Parque dos Príncipes. O brasileiro, inclusive, marcou um dos gols do jogo. Os outros foram de Paredes e Mbappé.

Os protestos da torcida contra a maioria dos jogadores acontece no primeiro jogo desde a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid. Um dos poucos poupados foi Mbappé, que vive grande fase e vem sendo o principal nome do time.



Já Messi, grande contratação para a temporada e que não vive bom momento, foi vaiado a cada toque na bola ou quando ia fazer uma jogada de bola parada. Neymar também viveu a mesma situação, mesmo depois de fazer o gol. Os dois jogadores foram defendidos pelo ex-companheiro de Barcelona Luis Suárez, atualmente no Atlético de Madrid, que postou uma mensagem de apoio em suas redes sociais.



Membros de uma torcida organizada do PSG exigiram durante a semana a demissão da atual diretoria. A pressão no clube é grande e jornais franceses publicaram que haverá reformulação do elenco ao fim da temporada.