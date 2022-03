Matheus Peixoto é o novo reforço do Ceará - Foto: Reprodução Instagram

Matheus Peixoto é o novo reforço do CearáFoto: Reprodução Instagram

Publicado 13/03/2022 19:44

Rio - Especulado no Botafogo, Matheus Peixoto foi anunciado na tarde deste domingo (13) como o novo reforço do Ceará. O atacante estava no Metalist Kharkiv, da Ucrânia, e chegou a ser monitorado pelo Alvinegro para esta temporada.

"Fala, Nação Alvinegra! Quem está falando é o Matheus Peixoto. Logo, logo estou chegando à capital do Ceará. Vamos jogar juntos dentro e fora de campo com o Vozão", disse Matheus Peixoto.

No último sábado, o jornalista Jorge Nicola informou que Matheus seria o novo reforço do Vozão. O atacante retornou ao Brasil após a invasão da Rússia na Ucrânia. Pelo Metalist, o jogador marcou 15 gols em 19 partidas, na segunda divisão da competição ucraniana.

Em 2021, Matheus Peixoto disputou a temporada pelo Juventude, onde marcou 12 gols em 27 jogos, sendo sete pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou passagens também por Bragantino, Audax-RJ, Ypiranga-BA, Bahia, Fluminense de Feira-BA e Sport.