Representantes de clubes se reúnem para sorteio de arbitragem das semifinais do CariocaReprodução: Instagram/FFERJ

Publicado 14/03/2022 15:34

Na tarde desta segunda-feira (14) foram sorteados os árbitros de campo e do VAR para as semifinais do Campeonato Carioca. Em audiência pública, ao vivo e direto da sede da FERJ, teve também a participação dos representantes dos clubes: Antonio Carlos Matuano (Botafogo), Cacau Cotta (Flamengo), Marcelo Penha (Fluminense) e Jorge Salgado (Vasco).

Na primeira semifinal, entre Vasco e Flamengo, o árbitro será Felipe Paludo. E Pathrice Maia e Carlos Eduardo foram definidos como dupla do VAR.

Já entre Botafogo e Fluminense, na segunda semifinal, Graziane Rocha será a árbitra. Enquanto a dupla do VAR será Rodrigo Carvalhares e Rodrigo Nunes de Sá.

No jogo entre Flamengo e Vasco, pela terceira semifinal, terá a arbitragem comandada por Rafael Martins de Sá. O VAR terá como dupla Pathrice Maia e Carlos Eduardo Nunes Braga.

Ainda, a quarta semifinal, em que Fluminense e Botafogo se enfrentam, Paulo Renato Coelho foi sorteado para a arbitragem. No VAR, a partida terá Rodrigo Carvalhares e Rodrigo Nunes de Sá.

Os árbitros das finais também foram escolhidos nesta reunião. Foram sorteados: Wagner Magalhães para o jogo de ida e Bruno Arleu de Araújo para a partida de volta.