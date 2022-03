Junior Alonso retorna ao Atlético-MG pouco mais de dois meses após sua despedida - Reprodução/ Twitter

Publicado 14/03/2022 14:50

Rio - Pouco mais de dois meses após deixar o Atlético-MG, o zagueiro Junior Alonso está de volta ao Galo. Nesta segunda-feira (14), o atual campeão do Campeonato Brasileiro anunciou o retorno do defensor por empréstimo até o final do ano. O atleta havia deixado o clube para assinar com o Krasnodar, da Rússia. No entanto, devido aos ataques liderados por Vladimir Putin à Ucrânia, fez com que o contrato de Júnior Alonso e mais sete atletas fosse suspenso.

Tem novidade na área



Atlético e Krasnodar chegaram a um acordo e nosso ídolo @junior_alonso4 retorna ao Clube, por empréstimo, até o final desta temporada.



— Atlético (@Atletico) March 14, 2022 Inicialmente, o novo contrato do jogador com o Atlético-MG seria de apenas três meses. No entanto, o negócio não era interessante para o clube mineiro, pois, em suma, o zagueiro atuaria apenas no Campeonato Mineiro e nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Após negociação, o Galo conseguiu aumentar o empréstimo do jogador para o final deste ano.

Junior Alonso foi contratado pelo Atlético em julho de 2020, após pedido do treinador do clube na época, Jorge Sampaoli. O zagueiro, que pertencia ao Lille, da França, mas estava emprestado ao Boca Juniors, da Argentina, teve 100% dos direitos adquiridos por 3 milhões de euros (R$ 18 milhões, na cotação da época). Pelo clube mineiro, Alonso costumava ser foi titular e foi um dos destaques do elenco campeão do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2021, disputando 89 jogos, e marcando dois gols em sua passagem.