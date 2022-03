Novo gramado do Maracanã demorou três meses para ser instalado - Divulgação: Twitter/Maracanã

Publicado 14/03/2022 13:04

Rio - Depois de ficar sem receber jogos para a instalação de gramado híbrido, o Maracanã reabriu os portões para jogos oficiais na temporada. O Flamengo estreou o "tapete novo" em goleada de 6 a 0 sobre o Bangu, no sábado (12), pelo Campeonato Carioca. Em entrevista ao "Coluna do Fla" durante o retorno presencial da imprensa em treinos no Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, garantiu que o clube não medirá esforços para manter a qualidade da grama.

O dirigente comentou sobre a importância de um bom gramado para o desenvolvimento tático da equipe, no entanto, cutucou: "Vamos ver se dura".

"No mundo inteiro, o time mais técnico sofre mais com gramado pior e aqui não é diferente. Agora o gramado está bom e vamos ver se dura, né? Não sei se precisa fazer algumas ações ou não ter tanto aquecimento lá dentro ou evitar algum tipo de aquecimento. Se tiver uma determinação dessa, o Flamengo vai cumprir e tenho certeza que o Fluminense também", disse.

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Fla, completou a fala de Braz afirmando planejamento para áreas externas ao gramado.

"O Maracanã também se preocupou com as áreas atrás do gol, com uma grama sintética mais macia com amortecimento para preservar o gramado. Essa questão do gramado hibrido também faz o estádio suportar um número maior de partidas", falou.

O estádio ficou três meses sem receber qualquer tipo de evento para a instalação do gramado híbrido, que conforme Severino Braga, em entrevista ao "Lance!", custou R$ 4 milhões. O CEO do Maracanã ainda afirmou que a nova grama será capaz de receber cerca de 70 jogos de Flamengo e Fluminense ao decorrer de 2022.