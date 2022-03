Raphinha está perto de disputar a Copa do Mundo - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 14/03/2022 12:22

Mais uma vez convocado por Tite para a Seleção e um dos destaques do Leeds na temporada, Raphinha pode ter um novo destino ainda em 2022. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol, Barcelona e Liverpool estão de olho no atacante.

O clube catalão, segundo o jornalista, já teria entrado em contato com Deco, ex-jogador e atual empresário de Raphinha. Por enquanto, não há negociação com o Leeds, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.



Outro clube que estaria de olho no brasileiro seria o Chelsea. Entretanto, devido ao momento de incerteza em relação às punições sofridas por causa do dono Roman Abramovich, optou por não se movimentar enquanto não define seu futuro.



Aos 25 anos, Raphinha foi convocado para a Seleção pela primeira vez em agosto de 2021 e desde suas atuações contra Venezuela e Colômbia se firmou no grupo e tem grandes chances de ir à Copa do Mundo no Qatar.