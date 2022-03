Neymar - AFP

Publicado 14/03/2022 10:56

A eliminação precoce do PSG na Liga dos Campeões da Europa, diante do Real Madrid, pelas oitavas de final da competição, criou um clima ainda mais caótico para Neymar no clube.

Vaiado no último final de semana, em jogo válido pelo Campeonato Francês, o brasileiro tem o seu futuro indefinido no time parisiense.

De acordo com o jornal The Sun, da Inglaterra, o jogador está insatisfeito e acredita que as manifestações do torcedor sejam injustas.

Além disso, o veículo de notícias esportivas citou cinco prováveis destinos para o camisa 10 caso o mesmo deixe o PSG.

Entre os nomes, uma surpresa: o Inter Miami, dos Estados Unidos, país em que Neymar afirmou que gostaria de atuar. Ao lado da equipe norte-americana, alguns gigantes da Europa, como Barcelona, Juventus, Real Madrid e Manchester United.

Aos 30 anos e com contrato até 2025, Neymar está em sua quinta temporada seguida pelo PSG. Na atual, o brasileiro marcou cinco gols e cinco assistências em 20 partidas disputadas.