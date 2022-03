Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador - NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 14/03/2022 15:18

Rio - Durante o programa Donos da Bola, desta segunda-feira (14), o Craque Neto defendeu a atitude da torcida do PSG em vaiar Neymar e Messi, durante a partida contra o Bordeaux, pelo Campeonato Francês. O apresentador soltou o verbo para cima da dupla e concordou com os protestos.



Após ser eliminado na Champions League no meio de semana, o PSG voltou a campo neste domingo pelo Campeonato Francês e o time de Mauricio Pochettino venceu o lanterna Bordeaux por 3 a 0, sob muitas vaias, no Parque dos Príncipes.



Neymar fez um dos gols da vitória do PSG, e mesmo assim o jogador foi o principal alvo das vaias dos torcedores. Messi foi outro jogador a ser perseguido pela torcida. O argentino ainda não encontrou o seu melhor futebol nesta temporada.



Ao falar sobre o acontecimento, Neto comparou a dupla a outros craques do futebol brasileiro e disse que os jogadores do PSG não estão isentos de receber vaias e críticas.



"Ai, não pode vaiar lenda ? Nós acabamos com o Zico, Toninho Cerezo e vocês não querem que não vaiem o Messi? Neymar, chupa! Tá de brincadeira, os caras xingam eu (sic) todo dia", sentenciou Neto.