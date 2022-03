Aitsaret Noichaiboon aplicou golpe de Muay Thai em adversário na Tailândia - Reprodução de vídeo

Aitsaret Noichaiboon aplicou golpe de Muay Thai em adversário na TailândiaReprodução de vídeo

Publicado 14/03/2022 15:23

Na Tailândia, um golpe chamou mais atenção do que toda a partida entre North Bangkok e Bangkok FC. O jogador Aitsaret Noichaiboon aplicou uma cotovelada no rosto de Supasan Ruangsuphanimit, após ele ter tropeçado no pé do adversário antes de uma cobrança de um arremesso lateral, e o lance ganhou destaque nas redes sociais neste fim de semana.

O jogador agredido perdeu a consciência e precisou ser levado ao hospital.



Pemain kelab Bangkok FC, Aisaret Noichaiboon ditamatkan kontrak sejurus tamat perlawanan, selepas aksi Muay Thai beliau keatas pemain lawan seperti dalam video dibawah. pic.twitter.com/AFPFpOXyy0 — VOCKET FC (@vocketfc) March 13, 2022

Após o ocorrido, o Bangkok FC demitiu Noichaiboon, e ofereceu todo o apoio para os cuidados de Ruangsuphanimit. O jogador nocauteado foi levado ao hospital depois da agressão e precisou levar 24 pontos na boca, em função de 'uma grave ferida no lábio superior'.