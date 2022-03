Memes: Rivais ironizam eliminação do Fluminense na Libertadores - Reprodução

Memes: Rivais ironizam eliminação do Fluminense na LibertadoresReprodução

Publicado 17/03/2022 09:22

Rio - A eliminação do Fluminense na Libertadores fez a alegria dos torcedores rivais do clube carioca nas redes sociais. Após a derrota para o Olimpia nas penalidades, rubro-negros, vascaínos, botafoguenses entre outros utilizaram seus perfis para ironizar o resultado tricolor no Paraguai. Com isso, muitos memes foram feitos para debochar da derrota do clube carioca.

Confira!