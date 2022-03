Max Verstappen, da Red Bull, lidera o Mundial de Pilotos - AFP

Publicado 17/03/2022 19:25

Rio - O piloto holandês Max Verstappen, atual campeão do mundial de pilotos da Fórmula 1, recusou o convite para participar da quarta temporada de "Drive to Survive", série oficial da principal categoria do automobilismo, na Netflix. Em entrevista ao portal BBC Sport, o "Super Max" ainda alfinetou a série, dizendo que promove rivalidades falsas.

"Assisti a dois episódios, mas não fiquei muito impressionado. Não é minha praia, fingindo rivalidades", disse Max, que completou falando sobre a participação de Lando Norris e Daniel Ricciardo na série:

"Lando e Daniel são duas ótimas pessoas que eu conheço. Eles têm personagens realmente ótimos e imediatamente no segundo episódio parece que eles não são muito amigáveis um com o outro, e para mim isso não é correto e é por isso que eu também não faço parte disso", afirmou o holandês de 24 anos.

Max também comentou sobre o aumento de popularidade da produção da Netflix, que refletiu dentro das pistas, tendo em vista o aumento na audiência da Fórmula 1 em todo o planeta.

"Em um ponto (ajuda a atrair público), mas esse efeito também se esgota. Acho que estamos além desse estágio agora e é mais como um reality show na minha opinião."

"Além disso, leva muito tempo de qualquer maneira. Eu preciso me concentrar nas corridas e ter um tempo privado e não passar mais meia hora no fim de semana de corrida quando eles precisam falar com você", finalizou Verstappen.