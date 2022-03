Juan Carlos Osorio - afp

Publicado 17/03/2022 19:51

Durante o segundo tempo de América de Cali e Independiente Medellín, válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana, uma cena lamentável aconteceu. Após Juan Mosquera cair próximo ao banco de reservas, o treinador Juan Carlos Osório deu um pisão no jogador.



Apesar da agressão, o treinador não foi expulso de campo. Ainda não existe VAR nesta fase da competição. Osório é técnico do América de Cali e Mosquera é atacante do Medellín. De acordo com a imprensa colombiana, além de agredir, o técnico também chamou o jogador adversário de 'Maricas'.







Após o término da partida, o zagueiro do Independiente, Cadavid, gravou um vídeo e fez questão de provocar o treinador Osório.



"Porque não pisa em mim?", questionou Cadavid. Una vergüenza total lo de Juan Carlos Osorio.



pic.twitter.com/1Ekc9sKWgR — MUNDO DIM (@MundoDIM) March 17, 2022 O jogo terminou 2x1 para o América de Cali no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Independiente Medellín venceu o duelo por 3x1 e o time de Osório foi eliminado da Copa Sul-Americana.

Ainda não se sabe quais serão as consequências desta agressão. Osório está atualmente com 60 anos e teve passagens por clubes como São Paulo e Atlético Nacional. Também já dirigiu as seleções de México e Paraguai. É um treinador bem rodado no futebol.