Lewis Hamilton busca o oitavo título na Fórmula 1 em 2022 - AFP

Publicado 18/03/2022 14:36

Rio - Restando apenas alguns dias para a primeira corrida da temporada de 2022 da Fórmula 1, o heptacampeão mundial da categoria, Lewis Hamilton, participou de uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (18), e chamou a atenção dos repórteres presentes no local.

Ao ser perguntado sobre sua rivalidade com Max Verstappen, o britânico foi reto e direto, e prometeu fazer atuações bem diferentes das que o público está acostumado a ver:

"Eu serei um piloto mais agressivo neste ano. Vocês vão ver!", disse Lewis Hamilton, que completou:

"Não é como eu estou encarando esta temporada [como vingança]. Eu estou simplesmente tentando ser o melhor que puder. Quero ver se há uma maneira de conseguir elevar meu nível de algum modo. Ao menos, pilotar como no final do último mundial", finalizou o heptacampeão mundial da principal categoria do automobilismo.

A primeira etapa da Fórmula 1 está maracada para o próximo final de semana. Neste sábado (19), às 9h, acontecerá o terceiro, e último, treino livre. Na sequência, às 12h, o treino classificatório se iniciará. No domingo (20), acontecerá a corrida, com 57 voltas, iniciando às 12h, no horário de Brasília.