Jogador quebra a perna após jogador nocauteado cair em cima de sua perna direita - Foto: Reprodução

Jogador quebra a perna após jogador nocauteado cair em cima de sua perna direitaFoto: Reprodução

Publicado 18/03/2022 15:13

Lanús e Banfield, da Argentina, jogaram na última quinta-feira pelo Campeonato Argentino de Reservas, em que jogadores pouco utilizados na equipe principal possuem a chance de atuar. O jogo terminou empatado por 1 a 1, contudo, um lance inesperado foi o que mais chamou a atenção.

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Juan Pablo Krilanovich, do Lanús, pressionou a saída de bola e recebeu uma bolada na cara do zagueiro Lautaro Cardozo. Nesse momento, o nocaute fez com que o atleta caísse em cima da perna direita do defensor do Banfield. As fraturas foram nos ossos da tíbia e fíbula. Ainda, a equipe do jogador afirmou ele já passou por uma cirurgia e passa bem.

Mesmo sem intenção, o árbitro da partida, Martín Morenza, expulsou o meio-campista, que ainda teve tentativa de defesa de seus companheiros de campo, mas não deu certo.

Segundo a imprensa argentina, Krilanovich ligou para Cardozo a fim de se desculpar e saber sobre seu estado de saúde.