Flamengo e Atlético-MGGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 18/03/2022 14:57

Rio - O Supremo Tribunal de Justiça de Desportiva (STJD) absolveu o Atlético-MG de qualquer condenação por conta do torcedor que invadiu o gramado da Arena Pantanal e fez gestos hostis aos torcedores do Flamengo. Os rubro-negros alegaram racismo, mas o tribunal não considerou dessa forma.

Em imagens que circularam nas redes sociais, um torcedor do Atlético-MG fez gestos provocativos em direção aos torcedores do Flamengo. Os rubro-negros interpretaram que o atleticano estaria imitando "macacos". Porém, o Galo afirmou que o homem estava apenas fazendo menção a comemoração do atacante Hulk.

O clube mineiro argumentou que o torcedor estava imitando o ídolo do Atlético. Ao analisar a situação, o STJD considerou que por não ser mandante, afinal a partida foi disputada em campo neutro, o Galo não teria como arcar com as consequências da invasão. A absolvição dos mineiros foi decretada em placar de 4 a 1.

O Galo se sagrou campeão da Supercopa do Brasil após decisão nas penalidades. No tempo normal, Flamengo e o clube mineiro ficaram no empate por 2 a 2 em Cuiabá.