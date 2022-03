FURIA vence a Vitality e se classifica para os playoffs da Pro League - Reprodução/Twitter Gaules

FURIA vence a Vitality e se classifica para os playoffs da Pro LeagueReprodução/Twitter Gaules

Publicado 18/03/2022 15:12

Rio - A FURIA é o Brasil na ESL Pro League S15! Na manhã desta sexta-feira (18), o elenco composto por arT, yuurih, KSCERATO, drop e saffee derrotou a equipe da Vitality, atual 8ª melhor equipe do mundo, que conta com atletas franceses e dinamarqueses, incluindo Mathieu "ZywOo" Herbaut, eleito o melhor jogador do mundo em 2019 e 2020.

No primeiro mapa, a Vertigo, que foi de escolha dos brasileiros, a FURIA demonstrou total domínio, e venceu por 16 a 4, com destaque para Yuri "yuurih" Santos, que terminou o mapa com 21 abates. Na primeira metade, jogando de terrorista, a equipe das Panteras conseguiu abrir uma boa vontagem, e terminou vencendo por 11 a 4. No lado contra-terrorista, continuaram a dominar, e fecharam a partida sem sofrer pontos do lado CT.

16x4 na Vertigo e 1x0 contra a Vitality pela #ESLProLeague



BORA PRA INFERNO #DIADEFURIA pic.twitter.com/2sEMAGe6fi — FURIA (@FURIA) March 18, 2022 O segundo mapa do confronto foi a Inferno, escolhido pela Vitality. A equipe francesa teve bons desempenhos, especialmente jogando de CT, e venceu por 16 a 12, com destaque para o francês Dan "apEX" Madesclaire, com 21 abates. Pelo lado brasileiro, o destaque foi mais uma vez yuurih, que terminou o mapa com 22 kills. O segundo mapa do confronto foi a Inferno, escolhido pela Vitality. A equipe francesa teve bons desempenhos, especialmente jogando de CT, e venceu por 16 a 12, com destaque para o francês Dan "apEX" Madesclaire, com 21 abates. Pelo lado brasileiro, o destaque foi mais uma vez yuurih, que terminou o mapa com 22 kills.

Com uma vitória para cada equipe, o jogo foi decidido no terceiro, e último, mapa. Com emoção até o final, a FURIA garantiu a vitória na Nuke, vencendo por 16 a 14. Os brasileiros, jogando de CT, chegaram a vencer a primeira metade por 9 a 6, abrindo uma vantagem considerável. Ao virarem para o lado TR, sentiram um pouco mais de dificuldades, mas mesmo assim conseguiram fechar a partida. O destaque da equipe das Panteras no mapa foi Kaike "KSCERATO" Cerato.

DESACREDITA NÃO, AQUI É OS BR C#RALHO!



VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



3 JOGOS, 3 VITÓRIAS.

É #DIADEFURIA!



Vertigo 16x4

Inferno 12x16

Nuke 16x14

2x1 vs @TeamVitality! pic.twitter.com/9CRJPc3f4v — FURIA (@FURIA) March 18, 2022

Com a vitória, a FURIA se classificou para o Playoffs da competição. Agora, irá enfrentar a ENCE e a FaZe Clan nas últimas duas rodadas da fase de grupos. Vale lembrar que as equipes líderes dos quatro grupos da competição se classificam automaticamente para as quartas de final. Os times que ficarem na segunda ou terceira colocação, irão se enfrentar nas oitavas.