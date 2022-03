Com auxílio de Ronaldo Fenômeno, influenciador acerta com clube europeu | Esporte | O Dia

Cartolouco com a camisa do Real Valladoid - Reprodução

Cartolouco com a camisa do Real ValladoidReprodução

Publicado 18/03/2022 19:36

Rio - O influenciador digital Lucas Strabko, popularmente conhecido como Cartolouco, sempre revelou em seu canal no Youtube sobre seu sonho de ser jogador de futebol. Em 2021, o influencer foi contratado pelo Resende para atuar no Campeonato Carioca daquele ano. No entanto, acabou não tendo a oportunidade de atuar, e apenas ficou no banco de reservas. Porém, a situação de Cartolouco pode ser diferente em 2022.

O influencer, que está na Europa para fazer uma mini-série, publicou um vídeo na noite da última quinta-feira (17) onde revelou ter recebido uma ligação de Ronaldo, o convidando para realizar um treino no CT do Real Valladoid, clube que Fenômeno é dono.

Cartolouco se apresentou no centro de treinamento do clube, e foi recebido por Bruno Mazziotti, diretor do clube espanhol. Bruno levou o influenciador aos principais pontos do CT, apresentando sua estrutura e contando um pouco mais sobre a história do Real Valladoid.

Lucas Strabko, inclusive, participou de um treinamento ao lado do elenco profissional do clube. O influenciador utilizou a camisa "1+8", e se apresentou aos torcedores nas ruas da cidade de Valladoid.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento. Grande oportunidade que estou tendo de vestir a camisa desse clube, que tenho um dos maiores jogadores de futebol da história. Agradeço ao Ronaldo pelo convite, ao Bruno pela recepção e aos jogadores pela parceria nesse momento. Espero que seja só o início de uma trajetória de sucesso na Europa", disse o influenciador.