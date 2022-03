Patrice Evra irá estrear no boxe contra o Youtuber Adam Saleh - Reprodução/Youtube

Patrice Evra irá estrear no boxe contra o Youtuber Adam SalehReprodução/Youtube

Publicado 18/03/2022 18:12

Rio - O ex-lateral-esquerdo do Manchester United, e um dos grandes ídolos do clube, Patrice Evra, de 40 anos, anunciou nesta sexta-feira (18), que irá iniciar sua carreira no boxe, e, inclusive, já definiu seu primeiro adversário: o Youtuber americano Adam Saleh, que possui mais de quatro milhões de inscritos em seu canal. O duelo está marcado para o dia 30 de abril.

"Estou empolgado para participar de uma luta de boxe pela primeira vez na minha vida, porque sempre tive muito respeito por boxeadores. Não é só sobre força, é também estratégia e técnica. É como um jogo de xadrez", disse Evra, que completou:

"O que mais me anima é a técnica de treinamento, porque o jeito de treinar é completamente diferente de como jogadores de futebol treinam. Estou empolgado por me desafiar, sair da zona de conforto. É uma grande oportunidade para mim. Claro que quero me divertir, como em tudo o que faço, mas também quero ter certeza de demonstrar respeito pelo esporte", finalizou o ex-atleta.

Adam Saleh, no entanto, tem mais experiência no esporte do que o ex-jogador dos Red Devils. Isto porque, o Youtuber já participou de três lutas oficiais, contra outros influenciadores, e teve duas vitórias e uma derrota.

Como dito anteriormente, a luta está marcada para o próximo dia 30 de abril, na O2 Arena, em Londres, capital do Reino Unido.