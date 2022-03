Bruno Henrique em ação diante do Vasco: atacante preocupa - Gilvan de Souza/Flamengo

Bruno Henrique em ação diante do Vasco: atacante preocupaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/03/2022 17:32

O clássico entre Vasco e Flamengo, na última quarta-feira pela semifinal do Carioca, teve um público de 33.999 pagantes e renda de R$ 1.139.360,00, contudo, o lucro para os clubes foi pequeno. O Rubro-Negro, que venceu a partida por 1 a 0, teve lucro de R$ 15.570,36. O Vasco ficou com R$ 20.250,36.



A diferença se dá por conta dos custos do exames de doping, que ficam a cargo do time vencedor. O lucro pequeno na operação do clássico se dá pelos altos custos. As despesas totais também foram milionárias: R$ 1.139.360,00. Nos clássicos do Carioca, os clubes dividem meio a meio as receitas e despesas.



O Flamengo fechou a Taça Guanabara com um prejuízo de R$ 519 mil somadas as operações das 11 rodadas. Contra o Bangu, no último dia 12, o clube teve seu melhor resultado financeiro no Carioca. Foram 61.335 pagantes na goleada por 6 a 0, que marcou o reabertura do Maracanã após a reforma no gramado.

Neste domingo, o time de Paulo Sousa volta a enfrentar o Vasco no Maracanã. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que avançará para a final.