Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester UnitedFoto: Marco BERTORELLO/AFP

Publicado 18/03/2022 17:07

Rio - A permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United, da Inglaterra, está sendo bastante questionada nesta temporada. Além disso, a eliminação na Champions League teria deixado o craque português insatisfeito com o rendimento da equipe. No entanto, de acordo com o jornal britânico "Mirror", jogador de 37 anos pretende concluir o seu contrato no clube inglês.

Após a eliminação do Manchester United para o Atlético de Madrid, da Espanha, nas oitavas de final, da Champions League, Cristiano Ronaldo teria cogitado deixar o clube inglês.

Em agosto de 2021, Cristiano Ronaldo deixou a Juventus, da Itália, e retornou para o United por 15 milhões de euros (R$ 92 milhões), com um contrato por duas temporadas, que ainda inclui a opção de mais um ano.