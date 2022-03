Maracanã será palco do duelo entre Brasil e Chile - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Maracanã será palco do duelo entre Brasil e ChileFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 18/03/2022 16:35

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, na tarde desta sexta-feira (18), as informações sobre a venda de ingressos para o confronto entre Brasil e Chile, válido pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. A partida será realizada na próxima quinta-feira (24), no Estádio do Maracanã.

Confira os valores dos ingressos para o confronto:

Setor Norte

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60



Setor Sul

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60



Setor Leste Superior

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40



Setor Leste Inferior

Inteira: R$ 220

Meia: R$ 110



Setor Oeste Inferior

Inteira: R$ 220

Meia: R$ 110

Para o confronto, a CBF confirmou que serão disponibilizados 70.000 ingressos, que serão comercializados, exclusivamente, pela Internet.