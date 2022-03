Fernanda Keller - Foto: Divulgação

Fernanda KellerFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2022 20:26

Rio - A triatleta Fernanda Keller, uma das cinco embaixadoras do Projeto Inspire, vai comandar um bate-papo neste próximo domingo, dia 20, a partir das 17h15, no Posto 10 (Clássico Beach Club), em Ipanema, sobre todo o processo de superação da mulher em esportes de alto rendimento.

A brasileira, pentacampeã do Ironman Brasil e classificada entre as dez melhores do planeta no Campeonato Mundial de Ironman do Hawaii em 14 oportunidades, é uma das atrações do Verão Mais Elas. O evento teve início nesta sexta-feira e tem como objetivo destacar o papel do público feminino em diversos segmentos da sociedade no mês Internacional da Mulher.



"Como embaixadora do Projeto Inspire, será um prazer estar com vocês nesse domingo representando a força feminina no esporte. Aloha e até lá", destacou a triatleta.



O Inspire é uma plataforma digital de elevação do empoderamento feminino. O projeto, que foi lançado oficialmente em novembro do ano passado, conta ainda com as participações de Rebeca Andrade, Ana Marcela, Raissa Rocha e Etiene Medeiros. A ação nasceu de uma parceria de sucesso entre a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, a Riachuelo e a empresa Golden Goal.