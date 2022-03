Thomas Tuchel - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 18/03/2022 19:50

Rio - Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, comentou sobre o sorteio da Champions League em que os Blues irão encarar o Real Madrid nas quartas de final do torneio da Uefa. O comandante alemão entende que o duelo será complicado diante da equipe merengue.



"É difícil. Um desafio não pode ser muito maior do que jogar com público no Santiago Bernabéu. Há muita empolgação em torno desse jogo. Nos sabemos o que virá pela frente. Será um confronto emocionante e duro", disse o treinador.

Embora o sorteio tenha definido que o Real Madrid decidiria em casa, o confronto sofreu uma mudança no mando de campo e o jogo de volta será disputado em Londres. A modificação ocorreu, pois o sorteio também definiu que o Atlético de Madrid decidiria o duelo contra o Manchester City na Espanha, mas duas equipes da mesma cidade não podem atuar na mesma localidade em uma mesma fase da competição da Uefa.



Na última temporada, Chelsea e Real Madrid se enfrentaram em uma das semifinais da Champions League e os Blues conseguiram avançar até a final e erguer a taça na decisão contra o Manchester City. No histórico entre as equipes, há cinco duelos entre ingleses e espanhóis e o clube merengue nunca conseguiu derrotar os londrinos.