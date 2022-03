Técnico do Fluminense - Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/03/2022 18:22

Rio - Nesta sexta-feira, o Juventude oficializou o empréstimo de Yuri, que pertence ao Fluminense, por uma temporada. Em 2021, o volante perdeu espaço na equipe tricolor e foi emprestado para o Cuiabá, onde atuou como reserva. Além de atuar no meio, o jogador também cumpre a função de zagueiro.

Yuri chegou ao Fluminense em 2019, e completou duas temporadas vestindo as três cores. Em dois anos, disputou 51 jogos e deu uma assistência. Revelado pelo Osasco Audax, o volante tem passagens pela base do Palmeiras, e profissional do Santos, do Tricolor e do Dourado. Ele é o primeiro reforço do Juventude para o Brasileiro de 2022.

Pelo Juventude, Yuri disputará novamente a Série A, que começa no dia 10 de abril para o clube gaúcho. O primeiro adversário na competição será o Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi. A data e o horário ainda serão confirmados.