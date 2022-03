Raphinha vem sendo titular da Seleção - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 18/03/2022 17:17

Pouco antes da partida contra Wolverhampton nesta sexta-feira, o Leeds anunciou que Raphinha testou positivo para a Covid-19. Com o diagnóstico, o atacante pode ser cortado da lista da Seleção que enfrenta Chile e Bolívia pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.



A apresentação dos jogadores está marcada para acontecer na segunda-feira e, segundo o site 'Ge', a CBF pretende esperar por um novo teste antes de tomar a decisão. A entidade tem um protocolo em que é necessário ficar de sete a 10 dias de isolamento se estiver com a doença.



Se Raphinha for cortado, Tite convocará outro jogador, possivelmente do futebol brasileiro, a partir deste sábado.



A Seleção enfrenta o Chile, no Maracanã, na quinta-feira (24), e depois encara a Bolívia no dia 29. Com a classificação garantida, o técnico Tite aproveitará para fazer testes e observações.