Neymar não vive bom momento - AFP

Publicado 18/03/2022 16:18

Rio - O Newcastle está monitorando de perto Neymar (veja fotos na galeria abaixo) de olho em seu momento desconfortável no Paris Saint-Germain. Segundo o jornal britânico ‘The Sun’, os ingleses estariam dispostos a fazer uma oferta para o clube francês considerando levá-lo à Premier League.

A situação em Paris é crítica. O brasileiro foi vaiado pelos torcedores no Parque dos Príncipes durante a vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux na Ligue 1 no último fim de semana. Nem mesmo um gol do ex-atacante do Barcelona foi suficiente para apaziguar a torcida insatisfeita com o Real Madrid.

Por isso, o 'novo ‘bilionário Newcastle entrou em cena para ser uma rota de fuga para o craque, que pode se juntar ao seu companheiro de seleção brasileiro, Bruno Guimarães. Os 'Magpies' estão à procura de uma estrela para guiar o seu projeto, e não teriam problemas em pagar os altos vencimentos de Neymar.

Vale lembrar que parte da imprensa europeia citou o desejo do PSG em negociar o craque brasileiro na próxima janela de transferências. O Barcelona foi apontado como um possível destino, mas recusou a ideia.