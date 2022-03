Ana Maria Braga acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no camarote de Leila Pereira - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2022 15:46

Rio - A apresentadora da Rede Globo Ana Maria Braga esteve presente no Allianz Parque para acompanhar o clássico entre Palmeiras e Corinthians, nesta última quinta-feira (17). Palmeirense declarada, Ana Maria assistiu à vitória do Porco no camarote da presidente Leila Pereira.



Em partida atrasada do Campeonato Paulista, o Palmeiras bateu o rival Corinthians por 2 a 1 no , no Allianz Parque, e manteve a invencibilidade no torneio. A apresentadora Ana Maria foi ao estádio acompanhar o dérbi e apoiar o time de coração. Ela foi convidada pela atual presidente do clube Leila Pereira para ver de perto o triunfo da equipe.



Em um outro registro feito pela presente, é possível ver Ana Maria acompanhando a preparação de Raphael Veiga para bater o pênalti e abrir o placar para o Palmeiras. Instantes depois, ela se levanta, aplaude a cobrança do jogador e festeja a presidente do clube.