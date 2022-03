Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 18/03/2022 15:26

Rio - Neto fez comparações aos trabalhos de Abel Ferreiras no Palmeiras e Jorge Jesus no Flamengo, segundo o apresentador o legado do comandante do Alviverde já é maior que o do mister Rubro-Negro. Os comentários vieram após uma exibição de gala do Verdão diante do rival Corinthians.



O apresentador do Donos da Bola iniciou o programa desta sexta-feira (18), fazendo diversos elogios ao técnico do Palmeiras após a vitória no clássico de ontem sobre o Corinthians. Neto ressaltou que trabalho de Abel no clube paulista já pode ser considerado melhor do que o de Jorge Jesus no Flamengo. O ex-jogador afirmou que Abel superou as expectativas que muitos tinham sobre ele:



"Vocês treinadores brasileiros tem que entender que o Abel Ferreira veio para revolucionar mais que o Jorge Jesus por aqui. Falo isso porque gosto do cara ? Não. Sou obrigado a gostar dele ? Não (...) Agora o que ele fez no jogo ontem, nenhum comentarista, nenhum analista (...) ninguém acreditava no que ele fez (...) ele deitou e rolou", falou Neto.



Chamado de retranqueiro por muitos, Abel Ferreira mostrou ao compatriota Vitor Pereira que quem manda no futebol brasileiro é ele. Com uma atuação tática perfeita, o Palmeiras não encontrou dificuldades para bater o Corinthians por 2 a 1 na noite da última quinta-feira (17), no Allianz Parque, e manteve a sua invencibilidade no Campeonato Paulista.