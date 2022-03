Roman Abramovich - Divulgação

Publicado 18/03/2022 21:10 | Atualizado 18/03/2022 21:44

Rio - O prazo para encaminhar ofertas pela compra do Chelsea encerrou na noite desta sexta-feira (18), com o estabelecimento do Raine Group, que é o banco responsável pela gestão e registros de propostas dos mais de 20 grupos. Na ocasião, teriam sido realizados ofertas multimilionárias pelo clube inglês.

As sanções do governo britânico contra o investidor russo Roman Abramovich ocorreram duas semanas após os conflitos militares entre a Rússia e Ucrânia. Todos os ativos do empresário foram congelados, incluindo o Chelsea, que busca um novo proprietário.

O primeiro interessado pelo clube inglês foi o consórcio "Boehly-Goldstein-Wyss", formado por Todd Boehly e Hansjorg Wyss, que contribuíram com o britânico Jonathan Goldstein e uma extensa lista de consultores renomados.