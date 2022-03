Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 24/03/2022 14:22

Rio - A Copa do Mundo de 2022 será o último evento de Galvão Bueno na Rede Globo. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", o narrador irá cumprir o contrato com a emissora até o fim do ano e depois irá encerrar o ciclo de 42 anos no grupo midiático carioca.

Ao abordar o jogo desta quinta-feira entre Brasil e Chile, no Maracanã, Galvão Bueno afirmou que a partida seria a última sua da Seleção no estádio. "Jogo de despedidas. Último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da Seleção! Meu último jogo da Seleção no Maracanã em televisão!", afirmou.

Apesar da despedida da Globo, Galvão Bueno afirmou que a Copa do Mundo do Catar não será o último evento do narrador. Ele afirmou em entrevista ao site "Notícias da TV", que deseja estar em Paris para a cobertura dos Jogos Olímpicos.

"Se sinto que ainda estou fazendo o meu trabalho bem, se sinto que as pessoas ainda estão gostando do que eu faço, se sinto que a voz está boa, que estou bem e feliz.... Parar por quê? Por que marcar alguma data para parar? Talvez a novidade seja essa. Vai parar quando? Não sei e não tenho a menor ideia. Está bom demais", disse.