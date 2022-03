Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 24/03/2022 17:50

Rio - O ex-jogador do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, voltou a fazer críticas ao técnico da seleção brasileira, Tite. O ídolo corintiano detonou o treinador pela convocação do volante Arthur, da Juventus, e pediu que Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, assuma o time do Brasil.

"Na verdade, o Abel Ferreira tem um novo fã. Eu… Esse homem tomou conta. Deveria ser o presidente da República. Se esse país fosse sério, Abel seria nome certo para ser o treinador da seleção brasileira. Porque você, Tite, desculpa, você era unanimidade e virou chacota. Levar o Arthur para a seleção brasileira? Você virou chacota", afirmou.

Tite deverá comandar a seleção brasileira somente após a Copa do Mundo de 2022. Ele dirigiu o país na última edição do Mundial. Sob o comando do Brasil, o técnico terminou as Eliminatórias em primeiro lugar na edição de 2018 e está bem perto de concluir na liderança novamente. Ele conquistou uma Copa América em 2019 pelo Brasil.