Maracanã será palco do duelo entre Brasil e Chile, na quintaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/03/2022 16:14

Casa cheia no que deve ser o último jogo da Seleção no país antes da Copa do Mundo. No início da tarde, a gestão do Maracanã e a CBF anunciaram que todos os 62 mil ingressos para o duelo contra o Chile, nesta quinta-feira às 20h30, foram vendidos.

A partida, válida pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, servirá como mais um teste para Tite observar jogadores e opções táticas. Se a Seleção já está garantida no Mundial, o Chile, em sexto lugar, joga pela sobrevivência.



A Seleção ainda jogará em La Paz contra a Bolívia, na terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias. E terá ainda o jogo contra a Argentina, suspenso logo no início na Neo Química Arena, em São Paulo, após a invasão de funcionários da Anvisa para retirar quatro jogadores argentinos.



A Fifa decidiu que haverá um novo encontro entre as seleções e a CBF tenta que seja na Europa. Se conseguir, a partida desta quinta será mesmo a última da Seleção no país antes da Copa.