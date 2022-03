Galvão Bueno - Divulgação

Publicado 24/03/2022 15:52

Rio - Agora é oficial. A Rede Globo divulgou que a Copa do Mundo de 2022 será o último ato de Galvão Bueno como narrador da emissora. O contrato dele com a emissora se encerra em dezembro e o Mundial será a última competição narrada por Galvão, que iniciou em 1981 a sua trajetória no grupo midiático.

"Estamos conversando, são reuniões em sequência do que será feito depois da Copa do Mundo. Pretendo realmente dar um mergulho de cabeça nesse mundo digital. Estamos negociando participações, sequência na Globo, outras plataformas. A Globo é minha casa. Não poderia chegar a minha última transmissão de seleção brasileira em TV aberta sem me referir a isso. É um momento que vai ser muito especial, marcante e de muita emoção", afirmou o narrador em nota divulgada pela emissora.

Galvão Bueno já afirmou que gostaria de estar presente nos Jogos Olímpicos de 2022 em Paris. No entanto, nada sobre o evento foi divulgado na nota da Globo. Além de narrador, Galvão também apresenta o programa "Bem, Amigos!", do SporTV.